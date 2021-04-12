Євросоюз підтримав Україну на тлі напруги на Донбасі та біля кордонів. Росію закликали утриматись від кроків, які ведуть до подальшої ескалації.

В ЄС стежать за розвитком ситуації біля кордонів і стурбовані через події на Донбасі. Про це заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

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Заява ЄС

ЄС закликав Росію утриматись від ескалації. Наголосили, що повне виконання Мінських домовленостей – єдиний шлях до врегулювання конфлікту.

Ми вітаємо у цьому контексті зусилля і важливі кроки України та президента Зеленського,

– сказав Стано.

В ЄС таки сподіваються, що не буде ескалації. Стано нагадав, що Україна стане однією з тем обговорення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться невдовзі.

Ситуація біля кордонів: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує до українського кордону військову техніку. Розвідка попереджає, що можуть готувати провокації біля кордону.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Штати не залишать Україну наодинці, якщо Росія почне наступ. Америка навіть привела свою армію в Європі у повну бойову готовність.

Натомість Росія проводить військові навчання та перевірку бойової готовності.



Росія стягує війська до кордону / Інфографіка 24 каналу