ЄС звернувся до Росії через напруження біля українських кордонів
Євросоюз підтримав Україну на тлі напруги на Донбасі та біля кордонів. Росію закликали утриматись від кроків, які ведуть до подальшої ескалації.
Джерело:"Європейська правда"
В ЄС стежать за розвитком ситуації біля кордонів і стурбовані через події на Донбасі. Про це заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.
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Заява ЄС
ЄС закликав Росію утриматись від ескалації. Наголосили, що повне виконання Мінських домовленостей – єдиний шлях до врегулювання конфлікту.
Ми вітаємо у цьому контексті зусилля і важливі кроки України та президента Зеленського,
– сказав Стано.
В ЄС таки сподіваються, що не буде ескалації. Стано нагадав, що Україна стане однією з тем обговорення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться невдовзі.
Ситуація біля кордонів: що відомо
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує до українського кордону військову техніку. Розвідка попереджає, що можуть готувати провокації біля кордону.
- Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Штати не залишать Україну наодинці, якщо Росія почне наступ. Америка навіть привела свою армію в Європі у повну бойову готовність.
- Натомість Росія проводить військові навчання та перевірку бойової готовності.
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