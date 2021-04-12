Евросоюз поддержал Украину на фоне напряжения на Донбассе и у границ. Россию призвали воздержаться от шагов, которые ведут к дальнейшей эскалации.

В ЕС следят за развитием ситуации у границ и обеспокоены из-за событий на Донбассе. Об этом заявил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

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Заявление ЕС

ЕС призвал Россию воздержаться от эскалации. Подчеркнули, что полное выполнение Минских договоренностей – единственный путь к урегулированию конфликта.

Мы приветствуем в этом контексте усилия и важные шаги Украины и президента Зеленского,

– сказал Стано.

В ЕС таки надеются, что не будет эскалации. Стано напомнил, что Украина станет одной из тем обсуждения на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится вскоре.

Ситуация возле границ: что известно

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает к украинской границе военную технику. Разведка предупреждает, что могут готовить провокации у границы.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Штаты не оставят Украину наедине, если Россия начнет наступление. Америка даже привела свою армию в Европе в полную боевую готовность.

Зато Россия проводит военные учения и проверку боевой готовности.



Россия стягивает войска к границе / Инфографика 24 канала