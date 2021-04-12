ЕС обратился к России из-за напряжения возле украинских границ
Евросоюз поддержал Украину на фоне напряжения на Донбассе и у границ. Россию призвали воздержаться от шагов, которые ведут к дальнейшей эскалации.
Источник:"Европейская правда"
В ЕС следят за развитием ситуации у границ и обеспокоены из-за событий на Донбассе. Об этом заявил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.
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Заявление ЕС
ЕС призвал Россию воздержаться от эскалации. Подчеркнули, что полное выполнение Минских договоренностей – единственный путь к урегулированию конфликта.
Мы приветствуем в этом контексте усилия и важные шаги Украины и президента Зеленского,
– сказал Стано.
В ЕС таки надеются, что не будет эскалации. Стано напомнил, что Украина станет одной из тем обсуждения на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится вскоре.
Ситуация возле границ: что известно
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает к украинской границе военную технику. Разведка предупреждает, что могут готовить провокации у границы.
- Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Штаты не оставят Украину наедине, если Россия начнет наступление. Америка даже привела свою армию в Европе в полную боевую готовность.
- Зато Россия проводит военные учения и проверку боевой готовности.
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