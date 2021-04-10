Відвертають увагу, – Резніков пояснив російську ескалацію на Донбасі
Олексій Резніков назвав причини стягування російських військ до кордону з Україною. За його словами, у Кремля їх є лише 2.
Джерело:BBC
Росія хоче показати, яка вона сильна, аби її сприймали на міжнародних переговорах щодо Донбасу. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.
Важливо Резніков закликав українців не боятися "наступу" Росії та вірити в армію
Причини загострення на Донбасі
Росія постійно заявляє нібито її військ немає на Донбасі. Цим вона позбавила себе права на серйозне сприйняття у нормандському форматі.
Сигнал з боку офіційної Росії: "Запросіть нас до розмови. Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через оті ризики, які ми вам демонструємо". Думаю, що така їхня головна мета,
– сказав Резніков.
Друга причина є внутрішньою, адже восени мають відбутися вибори до російської Держдуми.
"У них є свої внутрішні складнощі економічного характеру, найперше – це подорожчання споживчого кошика на 30%", – пояснив міністр.
Він підкреслив, що це не може не збуджувати населення, а ще події в Хабаровську, арешт опозиціонера Олексія Навального.
"Це все внутрішні складнощі, тому треба зробити простий технологічний крок – відвернути увагу внутрішнього споживача на зовнішні загрози і ризики", – наголосив Резніков.
Головне про ескалацію на Донбасі
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордону під виглядом бойових навчань. Водночас розвідка встановила, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої держави.
- Крім того, у мережі активно ширилися відео, на яких видно колони російської техніки у тимчасово окупованому Криму. Західні ЗМІ помітили польовий табір російських військових біля кордону з Україною.
- США запевнили, що у разі ескалації вони підтримають Україну, крім того, Вашингтон привів у максимальну бойову готовність свої війська у Європі.
Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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