Олексій Резніков назвав причини стягування російських військ до кордону з Україною. За його словами, у Кремля їх є лише 2.

Росія хоче показати, яка вона сильна, аби її сприймали на міжнародних переговорах щодо Донбасу. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.

Важливо Резніков закликав українців не боятися "наступу" Росії та вірити в армію

Причини загострення на Донбасі

Росія постійно заявляє нібито її військ немає на Донбасі. Цим вона позбавила себе права на серйозне сприйняття у нормандському форматі.

Сигнал з боку офіційної Росії: "Запросіть нас до розмови. Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через оті ризики, які ми вам демонструємо". Думаю, що така їхня головна мета,

– сказав Резніков.

Друга причина є внутрішньою, адже восени мають відбутися вибори до російської Держдуми.

"У них є свої внутрішні складнощі економічного характеру, найперше – це подорожчання споживчого кошика на 30%", – пояснив міністр.

Він підкреслив, що це не може не збуджувати населення, а ще події в Хабаровську, арешт опозиціонера Олексія Навального.

"Це все внутрішні складнощі, тому треба зробити простий технологічний крок – відвернути увагу внутрішнього споживача на зовнішні загрози і ризики", – наголосив Резніков.

Головне про ескалацію на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордону під виглядом бойових навчань. Водночас розвідка встановила, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої держави.

Крім того, у мережі активно ширилися відео, на яких видно колони російської техніки у тимчасово окупованому Криму. З ахідні ЗМІ помітили польовий табір російських військових біля кордону з Україною.

помітили польовий табір російських військових США запевнили, що у разі ескалації вони підтримають Україну, крім того, Вашингтон привів у максимальну бойову готовність свої війська у Європі.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу