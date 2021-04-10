Олексій Резніков вважає, що Кремль інформацією про масштабний наступ хоче лише посіяти паніку серед населення. Міністр закликав українців не боятися "атаки" Росії.

Глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначив, що паніка є складовою гібридної війни, яку Москва активно веде.

Читайте також Кулеба заявив про новий елемент ескалації, який Росія раніше не застосовувала

Резніков закликає українців не боятися "наступу" Росії

За словами міністра, українцям не варто боятися Москви. Натомість потрібно вірити в силу української армії.

Те, що ми чуємо, це елемент інформаційної війни, що є елементом гібридної війни. Це створення цього можливого панічного настрою в суспільстві. Люди, не бійтеся, не буде війни,

– заявив Резніков.

Він запевнив, що Україна не планує жодної відповіді на провокації окупантів та не даватиме їм привід для наступу.

Загострення на Донбасі: основне

Наприкінці березня г оловнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.

Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку у випадку можливої ескалації Москвою конфлікту.

Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не нападатиме, однак ігнорувати загрози все ж не варто.

Водночас США привели війська в Європі у максимальну готовність.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу