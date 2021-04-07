Відкривати вогонь тільки в разі загрози, – Кулеба заявив, що Україна не хоче війни
Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче ескалації на Донбасі. Наші військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.
Джерело:24 канал
Що заявив Кулеба
Міністр закордонних справ України в інтерв'ю французькому Liberation наголосив, що наша держава прагне до мирного вирішення конфлікту. Він пояснив, що Київ ніякого підкріплення з метою переходу в наступ не здійснює, крім звичайних військових ротацій.
Цікаво Росія провалила спробу нав'язати Україні образ "агресора", – Кулеба
Я хочу бути абсолютно зрозумілим: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми віддані політичному і дипломатичному вирішенню цього конфлікту. Ми будемо відкривати вогонь тільки в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані,
– пояснив чиновник.
Він наголосив: "Якщо одного з наших уб'ють, ми маємо право захищатися".
За словами Кулеби, російська пропагандистська машина в останні кілька місяців збільшує частоту войовничих повідомлень.
"Пропагандистських ток-шоу в Москві часто починаються зі слів "припинити українські провокації" і часто закінчуються словами "пошліть наші танки і поставте наш прапор у Києві, щоб позбутися цієї фашистської держави", – додав міністр.
Головне про ескалацію на Донбасі
- Загострення розпочалося 26 березня. Тоді проросійські бойовики вбили 4 наших військових біля Шумів.
- 5 квітня загинули 2 українських бійців – Віктор Гелебрант з Харківщини та Владислав Морозов з Черкащини.
- 6 квітня окупанти смертельно поранили ще одного нашого захисника, а інший – підірвався на міні.
- За даними розвідки, Росія готується до ескалації та стягує свої війська до кордону. Крім того, вона може спробувати просунутися вглиб України.
Росія стягує свої війська до кордону / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною