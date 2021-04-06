Дмитро Кулеба заявив, що спроба Росії нав'язати Україні образ "агресора" завершилася провалом. Залишилися лише заяви для телеглядачів російських каналів.

За словами міністра, останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити Російську Федерацію, і роблять це.

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Кулеба про інформаційний провал Росії

Виваженість України навпаки відзначають позитивно. Спроба Росії нав'язати Україні образ "агресора" вже провалилася,

– наголосив Кулеба.

За його словами, залишилися тільки гучні заяви для телеглядачів в Росії.

Що заявляли у Кремлі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що не бачить спроб Франції та Німеччини "привести Україну до тями" у зв'язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Він додав, що Москва "розчарована" реакцією Заходу на начебто нарощування Україною сил біля лінії розмежування.

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Зверніть увагу! Раніше російські ЗМІ писали про загибель дитини нібито внаслідок атаки українського безпілотника в селищі Олександрівське на окупованій території Донеччини. Згодом у МЗС України спростували цю інформацію, зазначивши, що жоден безпілотник ЗСУ не зміг би пролетіти 30 кілометрів до селища.