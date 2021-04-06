Росія провалила спробу нав'язати Україні образ "агресора", – Кулеба
Дмитро Кулеба заявив, що спроба Росії нав'язати Україні образ "агресора" завершилася провалом. Залишилися лише заяви для телеглядачів російських каналів.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
За словами міністра, останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити Російську Федерацію, і роблять це.
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Кулеба про інформаційний провал Росії
Виваженість України навпаки відзначають позитивно. Спроба Росії нав'язати Україні образ "агресора" вже провалилася,
– наголосив Кулеба.
За його словами, залишилися тільки гучні заяви для телеглядачів в Росії.
Що заявляли у Кремлі
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що не бачить спроб Франції та Німеччини "привести Україну до тями" у зв'язку з загостренням ситуації на Донбасі.
- Він додав, що Москва "розчарована" реакцією Заходу на начебто нарощування Україною сил біля лінії розмежування.
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