Російські ЗМІ активно поширювали фейк про загибель дитини в Олександрівському внаслідок нібито удару українського безпілотника. В Міністерстві закордонних справ вже відреагували на це.

Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що журналісти спростували цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок, адже дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

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Крім того, Олександрівське розташоване за 30 кілометрів від українських позицій. Відтак жоден безпілотник Збройних сил України просто не зміг би туди долетіти.

Реакція МЗС

За словами Ніколенка, цей вкид мав на меті розпалити ворожнечу, спотворити дійсність та виправдати провокації російських угруповань.

Фейки про вбитих дітей – невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України. Усі ми пам’ятаємо про вигаданого "розп’ятого" хлопчика в Слов’янську,

– наголосив речник.

Власне, тому Україна постійно розповідає міжнародним партнерам, що, як тільки Росія загострює ситуацію на Донбасі, її "інформаційні війська" формують медійний "фон" для виправдання злочинів.

"Історія про дитину з Олександрівського – черговий приклад інструментарію таких операцій. Наші стратегічні партнери це чудово розуміють і не сприймають російські інсинуації. Російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі", – додав Ніколенко.

Речник нагадав, що невдовзі розпочинають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації.

Що відомо про російський фейк