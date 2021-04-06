Неотъемлемый элемент российских операций, – МИД о фейке об "убийстве ребенка на Донбассе"
Российские СМИ активно распространяли фейк о гибели ребенка в Александровском вследствие якобы удара украинского беспилотника. В Министерстве иностранных дел уже отреагировали на это.
Источник:фейсбук Олега Николенко
Представитель МИД Олег Николенко отметил, что журналисты опровергли этот фейк. Свидетели заявили о несчастном случае, ведь ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже.
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Кроме того, Александровское расположено в 30 километрах от украинских позиций. Поэтому ни один беспилотник Вооруженных сил Украины просто не смог бы туда долететь.
Реакция МИД
По словам Николенко, этот вброс имел целью разжечь вражду, исказить действительность и оправдать провокации российских группировок.
Фейки об убитых детях – неотъемлемая часть российских психологических операций против Украины. Все мы помним о вымышленном "распятом" мальчике в Славянске,
– отметил спикер.
Собственно, поэтому Украина постоянно рассказывает международным партнерам, что, как только Россия накаляет обстановку на Донбассе, ее "информационные войска" формируют медийный "фон" для оправдания преступлений.
"История о ребенке из Александровского – очередной пример инструментария таких операций. Наши стратегические партнеры это прекрасно понимают и не воспринимают российские инсинуации. Российские фейки можно побороть только благодаря системной работе", – добавил Николенко.
Спикер напомнил, что вскоре начинают деятельность специализированные центры противодействия дезинформации.
Что известно о российском фейке
- Российские СМИ распространяли информацию о якобы убийстве 5-летнего мальчика 3 – 4 апреля. Писали, мол, ребенок погиб "возле Донецка" или на "окраине Донецка".
- На самом деле возле Донецка есть деревня Александровка, но Александровское – это поселок возле Енакиево, в тылу оккупантов.
- Свидетели рассказали, что ребенок погиб от гранаты, которую родственник держал дома.
- Ким того, в сообщениях в сети пропагандисты цинично использовали фото чужого ребенка – мальчика, который погиб в 2014 году.
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