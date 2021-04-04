На сайті так званої "народної міліції" окупантів Донеччини з'явилося повідомлення про те, що Збройні сили України скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Через що, мовляв, загинула 5-річна дитина.

Однак насправді це фейк – Олександрівське розташоване за 30 кілометрів від позиції українських військових. Жоден дрон на таку відстань прилетіти не зміг би.

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ЗСУ скинули вибухівку в Олександрівському: чому це фейк

Олександрівське – селище біля Єнакієво, у глибокому тилу окупантів. Натомість біля Донецька є село Олександрівка.

Як зауважив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у фейсбуці, саме через це низка російських пропагандистських ЗМІ активно почали поширювати фейк про вбиту дитину.

Звісно, акцент у заголовках та текстах їхніх повідомлень був не на Олександрівському, а на Донецьку.



Поширення фейків у Росії – типові приклади / Скриншот з Google

Своїм топографічним кретинізмом вони спробували приховати злочин окупантів, на совісті яких – загибель дитини. Причому не просто приховати, а й організовано в ньому звинуватити ЗСУ. Не виключено, що для подальшого розвитку цієї провокації в рамках ескалації,

– підсумував Коваленко.

Він опублікував у фейсбуці карти з позначками, де насправді розташоване Олександрівське. Яке геть не можна називати "окраїною Донецька".

Окрім того, у коментарях до допису Коваленка опублікований скриншот листування, де один зі співрозмовників чітко вказує, що "дитина загинула від гранати, яку родич тримав удома".

Дописувач зауважив, що певен у цьому, адже особисто знає маму загиблої дитини.



Дитина загинула від гранати, яку тримав у себе її родич / Фото опубліковане під постом Коваленка

Росіяни цинічно використали фото давно померлої дитини

Офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму телеграм-каналі звернув увагу на моторошний цинізм у продовженні тиражування цього фейку.

"Смерть дитини – це завжди боляче, чия б вона не була", – зауважив він. Але окупанти не цураються використовувати цей біль у своїй пропаганді.

Це і є суть російської пропаганди. Просто подивіться на скріншоти. Навіть тут вони влаштували танці на фейках та маніпуляції, видавши загиблого хлопчика у 2014 році за сьогоднішню подію,

– обурений офіцер.

Річ у тім, що у дописах пропагандисти використали фото хлопчика, який загинув у липні 2014 року.

Звісно, це далеко не перший факт російської пропаганди, базованої на маніпуляціях та відвертій брехні. Фактів цих за період війни було стільки, що з них можна робити цілий музей.

За загибель людей на окупованих територіях відповідальний окупант

Спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у фейсбуці також прокоментував ситуацію з поширенням російських фейків про вбитого хлопчика. Він зауважив таке:

Немає жодної інформації про ім'я та прізвище загиблого.

Немає й фотографій з місця події.

Та "невідомо навіть, чи був взагалі якийсь вибух у тому місці в той час".

Арестович припустив, що ця історія – "перевірка нашої реакції перед серйознішими провокаціями".

А також і наголосив, що "відповідальність за загибель цивільного населення за міжнародним правом лежить на державі-агресору"

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