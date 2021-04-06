Російський фейк про загибель дитини на Донбасі: Україна звернулась в ОБСЄ
Україна надіслала ноту місії ОБСЄ через російський фейк щодо загибелі дитини біля Олександрівського. Просять відреагувати.
Джерело:Українська делегація у ТКГ
Російські медіа активно розповсюджували інформацію про загибель 5-річного хлопчика та старшої жінки нібито від вибухівки, яку скинув український безпілотник. Однак це виявилось цинічною брехнею.
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Підрозділи ЗСУ суворо дотримуються режиму припинення вогню, зокрема й заборони на використання безпілотників. Тому українська сторона звернулась до ОБСЄ, аби ті перевірили інформацію та відреагували.
Що відомо про російський фейк
- Російські ЗМІ поширювали інформацію про вбивство 5-річного хлопчика 3 – 4 квітня. Писали, мовляв, дитина загинула "в Олександрівському", "біля Донецька" або на "окраїні Донецька" внаслідок удару українського безпілотника.
- Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома.
- Ба більше, біля Донецька є село Олександрівка, а Олександрівське – це селище біля Єнакієвого, в тилу окупантів. Воно розташоване за 30 кілометрів від українських позицій, тобто безпілотник навіть не міг би туди долетіти.
- У дописах в мережі пропагандисти навіть використали фото чужої дитини – хлопчика, який загинув у 2014 році.
- В МЗС України відреагували на вкид. Зауважили, що фейки про вбитих дітей – невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України. У Міністерстві нагадали історію про вигаданого "розп’ятого" хлопчика в Слов’янську.
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