Российский фейк о гибели ребенка на Донбассе: Украина обратилась к ОБСЕ
Украина направила ноту миссии ОБСЕ из-за российского фейка о гибели ребенка возле Александровского. Просят отреагировать.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Российские медиа активно распространяли информацию о гибели 5-летнего мальчика и старшей женщины якобы от взрывчатки, которую сбросил украинский беспилотник. Однако это оказалось циничной ложью.
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Подразделения ВСУ строго придерживаются режима прекращения огня, в том числе и запрета на использование беспилотников. Поэтому украинская сторона обратилась к ОБСЕ, чтобы те проверили информацию и отреагировали.
Что известно о российском фейке
- Российские СМИ распространяли информацию об убийстве 5-летнего мальчика 3 – 4 апреля. Писали, мол, ребенок погиб "в Александровском", "возле Донецка" или на "окраине Донецка" в результате удара украинского беспилотника.
- Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома.
- Более того, возле Донецка есть село Александровка, а Александровское – это поселок возле Енакиево, в тылу оккупантов. Он расположен в 30 километрах от украинских позиций, то есть беспилотник даже не смог бы туда долететь.
- В публикациях в сети пропагандисты даже использовали фото чужого ребенка – мальчика, который погиб в 2014 году.
- В МИД Украины отреагировали на вброс. Отметили, что фейки об убитых детях – неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины. В министерстве напомнили историю о вымышленном "распятом" мальчике в Славянске.
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