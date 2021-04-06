Украина направила ноту миссии ОБСЕ из-за российского фейка о гибели ребенка возле Александровского. Просят отреагировать.

Российские медиа активно распространяли информацию о гибели 5-летнего мальчика и старшей женщины якобы от взрывчатки, которую сбросил украинский беспилотник. Однако это оказалось циничной ложью.

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Подразделения ВСУ строго придерживаются режима прекращения огня, в том числе и запрета на использование беспилотников. Поэтому украинская сторона обратилась к ОБСЕ, чтобы те проверили информацию и отреагировали.

Что известно о российском фейке