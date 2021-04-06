Дмитрий Кулеба заявил, что попытка России навязать Украине образ "агрессора" завершилась провалом. Остались только заявления для телезрителей российских каналов.

По словам министра, последняя неделя показала: все партнеры Украина прекрасно видят, что в себя надо приводить Российскую Федерацию, и делают это.

Читайте также Российский фейк о гибели ребенка на Донбассе: Украина обратилась в ОБСЕ

Кулеба об информационном провал России

Взвешенность Украины наоборот отмечают положительно. Попытка России навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась,

– отметил Кулеба.

По его словам, остались только громкие заявления для телезрителей в России.

Что заявляли в Кремле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что не видит попыток Франции и Германии "привести Украину в себя" в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Он добавил, что Москва "разочарована" реакцией Запада на якобы наращивание Украиной сил у линии разграничения.

Узнайте больше Россия стягивает войска к границе с Украиной: возможен наступление – все, что известно

Обратите внимание! Ранее российские СМИ писали о гибели ребенка якобы в результате атаки украинского беспилотника в поселке Александровское на оккупированной территории Донбасса. Впоследствии в МИД Украины опровергли эту информацию, отметив, что ни один беспилотник ВСУ не смог бы пролететь 30 километров до поселка.