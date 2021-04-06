Россия провалила попытку навязать Украине образ "агрессора", – Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что попытка России навязать Украине образ "агрессора" завершилась провалом. Остались только заявления для телезрителей российских каналов.
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
По словам министра, последняя неделя показала: все партнеры Украина прекрасно видят, что в себя надо приводить Российскую Федерацию, и делают это.
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Кулеба об информационном провал России
Взвешенность Украины наоборот отмечают положительно. Попытка России навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась,
– отметил Кулеба.
По его словам, остались только громкие заявления для телезрителей в России.
Что заявляли в Кремле
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что не видит попыток Франции и Германии "привести Украину в себя" в связи с обострением ситуации на Донбассе.
- Он добавил, что Москва "разочарована" реакцией Запада на якобы наращивание Украиной сил у линии разграничения.
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