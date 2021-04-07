Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет эскалации на Донбассе. Наши военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.

Что заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины отметил, что наше государство стремится к мирному решению конфликта. Он объяснил, что Киев никакого подкрепления с целью перехода в наступление не осуществляет, кроме обычных военных ротаций.

Интересно Россия провалила попытку навязать Украине образ "агрессора", – Кулеба

Я хочу быть абсолютно ясным: Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы преданы политическому и дипломатическому решению этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы,

– объяснил чиновник.

Он подчеркнул: "Если одного из наших убьют, мы имеем право защищаться".

По словам Кулебы, российская пропагандистская машина в последние несколько месяцев увеличивает частоту воинственных сообщений.

"Пропагандистские ток-шоу в Москве часто начинаются со слов "прекратить украинские провокации" и часто завершаются словами "пошлите наши танки и поставьте наш флаг в Киеве, чтобы избавиться от этого фашистского государства", – добавил министр.

Главное об эскалации на Донбассе

Обострение началось 26 марта. Тогда пророссийские боевики убили 4 наших военных возле Шумов.

5 апреля погибли 2 украинских бойца – Виктор Гелебрант с Харьковщины и Владислав Морозов с Черкащины.

6 апреля оккупанты смертельно ранили еще одного нашего защитника, а другой – подорвался на мине.

По данным разведки, Россия готовится к эскалации и стягивает свои войска к границе. Кроме того, она может попытаться продвинуться вглубь Украины.



Росія стягує свої війська до кордону / Інфографіка 24 каналу