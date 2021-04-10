Алексей Резников считает, что Кремль информацией о масштабном наступлении хочет лишь посеять панику среди населения. Министр призвал украинцев не бояться "атаки" России.

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что паника является составляющей гибридной войны, которую Москва активно ведет.

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Резников призывает украинцев не бояться "наступления" России

По словам министра, украинцам не стоит бояться Москвы. Зато нужно верить в силу украинской армии.

То, что мы слышим, это элемент информационной войны, являющийся элементом гибридной войны. Это создание этого возможного панического настроения в обществе. Люди, не бойтесь, не будет войны,

– заявил Резников.

Он заверил, что Украина не планирует никакого ответа на провокации оккупантов и не будет давать им повод к наступлению.

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В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. А глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.

Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае возможной эскалации Москвой конфликта.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет нападать, однако игнорировать угрозы все же не стоит.

В то же время США привели войска в Европе в максимальную готовность.



Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала