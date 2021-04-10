Резников призвал украинцев не бояться "наступления" России и верить в армию
Алексей Резников считает, что Кремль информацией о масштабном наступлении хочет лишь посеять панику среди населения. Министр призвал украинцев не бояться "атаки" России.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что паника является составляющей гибридной войны, которую Москва активно ведет.
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Резников призывает украинцев не бояться "наступления" России
По словам министра, украинцам не стоит бояться Москвы. Зато нужно верить в силу украинской армии.
То, что мы слышим, это элемент информационной войны, являющийся элементом гибридной войны. Это создание этого возможного панического настроения в обществе. Люди, не бойтесь, не будет войны,
– заявил Резников.
Он заверил, что Украина не планирует никакого ответа на провокации оккупантов и не будет давать им повод к наступлению.
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- В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. А глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.
- Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае возможной эскалации Москвой конфликта.
- Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет нападать, однако игнорировать угрозы все же не стоит.
- В то же время США привели войска в Европе в максимальную готовность.
Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала
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