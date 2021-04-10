Дмитрий Кулеба рассказал о новом элементе эскалации, который Россия начала активно использовать. Это – заявления российских чиновников, в которых чуть ли не ежедневно Украине открыто угрожают войной.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал своему французскому коллеге Жану-Иву Ле Дриану во время телефонного разговора.

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О чем говорили главы иностранных ведомств Украины и Франции

Кулеба подробно проинформировал главу МИД Франции о последних действиях России, направленных на дестабилизацию ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Министр обратил внимание на угрожающее стягивание российских войск к границе с Украиной, а также усиление российской пропаганды, которая угрожает Украине войной. В то же время он заверил, что украинская сторона хочет мира.

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что действия Кремля беспокоят и Францию. Он заверил в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Кулеба отметил, что Франция способна оживить усилия нормандского формата.

Новый угрожающий элемент со стороны России

Глава МИД Украины также обратил внимание, что текущая эскалация со стороны Москвы содержит угрожающий элемент, которого ранее не наблюдали.

Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично размышляют об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях,

– подчеркнул Кулеба.

Украинский министр добавил, что в сложившейся ситуации важны четкие и сильные публичные сигналы международного сообщества в поддержку Украины.

Обратите внимание! Ранее Кулеба уже обсудил ситуацию на Донбассе со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, польским – Збигневом Рау, а также греческим – Никосом Дендиасом и датским – Йеппе Кофодом. Все обещают Украине поддержку.

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