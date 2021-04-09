"Украина не останется наедине": Кулеба обсудил ситуацию на Донбассе с мировыми дипломатами
Из-за обострения конфликта на Донбассе Дмитрий Кулеба провел виртуальные переговоры с иностранными коллегами. В частности, чиновник уже разговаривал с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
Источник:МИД Украины
Детали разговора Кулебы и Дендиаса
Главе МИД Греции Никосу Дендиасу Кулеба рассказал о системном обострении со стороны России военно-политической ситуации и ситуации по безопасности на Донбассе.
Заметьте Способ укрепить позиции, – Кулеба назвал вероятные причины эскалации России
Украинский дипломат заверил своего греческого коллегу в преданности Украины политико-дипломатическому пути деоккупации своих территорий.
Дендиас заявил, что Греция солидарна с Украиной и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.
Также дипломаты обсудили:
- Возобновление туристического сезона. Кулеба попросил Дендиаса способствовать возможности для украинских туристов посетить Грецию в 2021 году.
- График двусторонних визитов. В частности, в контексте 200-летия Греческой революции и 30-летия Независимости Украины.
- Проведение саммита Крымской платформы.
Детали разговора Кулебы и Кофода
Кулеба охарактеризовал эскалацию ситуации на Донбассе и в Крыму со стороны России. В частности, рассказал об обстрелах украинских позиций, гибели наших защитников и наращивании российских войск у границ с Украиной.
Особое внимание украинский дипломат также уделил пропаганде со стороны должностных лиц России и российского государственного телевидения.
Кофод заверил, что Дания поддерживает суверенитет Украины.
Украина не останется наедине. Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации,
– заявил датский чиновник.
Кроме того, министры обсудили саммит Крымской платформы и приглашение Дании на празднование по случаю 30 годовщины Независимости Украины.
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