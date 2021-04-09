Из-за обострения конфликта на Донбассе Дмитрий Кулеба провел виртуальные переговоры с иностранными коллегами. В частности, чиновник уже разговаривал с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Детали разговора Кулебы и Дендиаса

Главе МИД Греции Никосу Дендиасу Кулеба рассказал о системном обострении со стороны России военно-политической ситуации и ситуации по безопасности на Донбассе.

Заметьте Способ укрепить позиции, – Кулеба назвал вероятные причины эскалации России

Украинский дипломат заверил своего греческого коллегу в преданности Украины политико-дипломатическому пути деоккупации своих территорий.

Дендиас заявил, что Греция солидарна с Украиной и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

Также дипломаты обсудили:

Возобновление туристического сезона. Кулеба попросил Дендиаса способствовать возможности для украинских туристов посетить Грецию в 2021 году.

График двусторонних визитов. В частности, в контексте 200-летия Греческой революции и 30-летия Независимости Украины.

Проведение саммита Крымской платформы.

Детали разговора Кулебы и Кофода

Кулеба охарактеризовал эскалацию ситуации на Донбассе и в Крыму со стороны России. В частности, рассказал об обстрелах украинских позиций, гибели наших защитников и наращивании российских войск у границ с Украиной.

Особое внимание украинский дипломат также уделил пропаганде со стороны должностных лиц России и российского государственного телевидения.

Кофод заверил, что Дания поддерживает суверенитет Украины.

Украина не останется наедине. Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации,

– заявил датский чиновник.

Кроме того, министры обсудили саммит Крымской платформы и приглашение Дании на празднование по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

Обратите внимание! В апреле 2021 года Кулеба также успел обсудить ситуацию на Донбассе со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани и польским – Збигневом Рау.