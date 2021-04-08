Имеет право защищаться, – Збигнев Рау заявил, что Польша поддерживает Украину
Минист иностранных дел Польши Збигнев Рау посетил Украину. Он выразил обеспокоенность действиями России и заявил о поддержке своей страны.
Источник:Министерство иностранных дел
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Рау постоянное обострение Россией ситуации на временно оккупированных территориях. Также поговорили о накоплении оккупационных войск у границ и российской пропаганде.
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Что обсудили руководители МИД
По словам Рау, Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Также на встрече речь шла об углублении военно-политического сотрудничества.
Польский министр во время своего визита заявил, что Украина имеет право защищаться. Об этом сообщили в твиттере МИД.
Дипломаты отметили о желании прилагать совместные усилия во время борьбы с российской агрессией. В частности польский министр сообщил о поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
Украина является неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, а ее вступление в ЕС и НАТО станет естественным этапом исторического процесса,
– отметил Кулеба.
Встреча Збигнева Рау и Дмитрия Кулеба / Фото МИД Украины
На встрече стороны обсудили создание новых возможностей в двух странах по развитию торговли и инвестиций. Также говорилось о сотрудничестве в военно-технической, культурно-исторической, трансграничной и пограничной сферах. Кроме этого, обсудили противодействие последствиям пандемии коронавируса.
Расположение русских войск / Инфографика 24 канала
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- В конце марта Соединенные Штаты Америки заявили, что обеспокоены накоплением войск у границ Украины.
- Свою обеспокоенность выразили и в Пентагоне.
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Штаты не оставят Украину наедине.
- Также Украину поддержали в ЕС и Канаде.
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