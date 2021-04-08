Минист иностранных дел Польши Збигнев Рау посетил Украину. Он выразил обеспокоенность действиями России и заявил о поддержке своей страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Рау постоянное обострение Россией ситуации на временно оккупированных территориях. Также поговорили о накоплении оккупационных войск у границ и российской пропаганде.

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Что обсудили руководители МИД

По словам Рау, Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Также на встрече речь шла об углублении военно-политического сотрудничества.

Польский министр во время своего визита заявил, что Украина имеет право защищаться. Об этом сообщили в твиттере МИД.

– Ukraina ma prawo się bronić! – podkreślił min. @RauZbigniew podczas dzisiejszej wizyty w Kijowie. pic.twitter.com/170hecR5jz — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) April 8, 2021

Дипломаты отметили о желании прилагать совместные усилия во время борьбы с российской агрессией. В частности польский министр сообщил о поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Украина является неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, а ее вступление в ЕС и НАТО станет естественным этапом исторического процесса,

– отметил Кулеба.

Встреча Збигнева Рау и Дмитрия Кулеба / Фото МИД Украины

На встрече стороны обсудили создание новых возможностей в двух странах по развитию торговли и инвестиций. Также говорилось о сотрудничестве в военно-технической, культурно-исторической, трансграничной и пограничной сферах. Кроме этого, обсудили противодействие последствиям пандемии коронавируса.

Расположение русских войск / Инфографика 24 канала

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