Мініст закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідав Україну. Він висловив занепокоєння діями Росії та заявив про підтрику своєї країни.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Рау постійне загострення Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях. Також поговорили про накопичення окупаційних військ біля кордонів та російську пропаганду.

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Що обговорили очільники МЗС

За словами Рау, Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Також на зустрічі мовилось про поглиблення військово-політичної співпраці.

Польський міністр під час свого візиту заявив, що Україна має право захищатися. Про це повідомили у твітері МЗС.

– Ukraina ma prawo się bronić! – podkreślił min. @RauZbigniew podczas dzisiejszej wizyty w Kijowie. pic.twitter.com/170hecR5jz — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) April 8, 2021

Дипломати відзначили про бажання докладати спільних зусиль під час боротьби з російською агресією. Зокрема польський міністр повідомив про підтримку Україні на шляху до членства у Європейський Союз та в Організацію Північноатлантичного договору.

Україна є невіддільною частиною цілісної, вільної та мирної Європи, а її вступ в ЄС і НАТО стане природним етапом історичного процесу,

– зазначив Кулеба.

Зустріч Збігнєва Рау та Дмитра Кулеба / Фото МЗС України

На зустрічі сторони обговорили створення нових можливостей у двох країнах щодо розвитку торгівлі та інвестицій. Також мовилось про співробітництво у військово-технічній, культурно-історичній, транскордонній і прикордонній сферах. Окрім цього, обговорили протидії наслідкам пандемії коронавірусу.



Розташування російських військ / Інфографіка 24 каналу

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