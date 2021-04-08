Росія "брязкає" зброєю на кордоні з Україною: глава МЗС Польщі терміново виїхав до Києва
Через загострення на Донбасі та загрозливу ситуацію на кордоні з Україною до Києва терміново прибуде глава польського МЗС Збігнєв Рау. Планується, що міністр закордонних справ Польщі прибуде до України 8 квітня.
Джерело:твітер МЗС Польщі
У польському відомстві пояснили, що підставою для термінового візиту є накопичення російських військ біля кордонів України.
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Швидше за все, зустріч зі своїм польським колегою проведе очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Які ще питання обговорять дипломати, наразі невідомо.
Збігнєв Рау зробить надзвичайний терміновий візит до Києва через загрозу миру на кордонах України,
– повідомляє зовнішньополітичне відомство Польщі.
Реакція світу на ескалацію на Донбасі
- США висловили "глибоку стурбованість" тим, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі.
- У Пентагоні також насторожені тим, що Росія нарощує присутність своїх військ біля кордонів України, тому Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.
- Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримають Україну в разі ескалації російської агресії. Підтримку Україні висловили й в ЄС та Канаді.
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Головне про загострення на війні
- Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.
- За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.
- Паралельно із цим пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій.
Розташування угруповань Росія вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу
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