Россия "бряцает" оружием на границе с Украиной: глава МИД Польши срочно выехал в Киев
Из-за обострения на Донбассе и угрожающей ситуации на границе с Украиной в Киев срочно прибудет глава польского МИД Збигнев Рау. Планируется, что министр иностранных дел Польши прибудет в Украину 8 апреля.
Источник:твиттер МИД Польши
В польском ведомстве пояснили, что основанием для срочного визита является накопление российских войск возле границ Украины.
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Скорее всего, встречу со своим польским коллегой проведет глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Какие еще вопросы обсудят дипломаты, пока неизвестно.
Збигнев Рау совершит чрезвычайный срочный визит в Киев из-за угрозы мира на границах Украины,
– сообщает внешнеполитическое ведомство Польши.
Реакция мира на эскалацию на Донбассе
- США выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе.
- В Пентагоне также насторожены тем, что Россия наращивает присутствие своих войск у границ Украины, поэтому Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
- Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии. Поддержку Украине выразили и в ЕС и Канаде.
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Главное об обострении на войне
- Ситуация на Донбассе начала обостряться еще с конца марта. Тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.
- По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.
- Параллельно с этим пропагандистская машина Кремля снова заработала на полную. Российские СМИ обвиняют Украину в обстрелах оккупированных территорий.
Расположение группировок Россия вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
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