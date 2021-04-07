Россия отказалась подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, что может быть так называемым сигналом для Украины. В то же время Кремль может пытаться таким образом повлиять на позиции в нормандском формате.

Кроме того, российская пропагандистская машина снова заработала на полную. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Liberation.

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"Большинство наших военных, погибших на поле боя, были убиты снайперами. Это не может быть случайностью, ведь выстрел снайпера – это преднамеренное действие, призванное спровоцировать ответный огонь", – сказал глава МИД.

Он отметил, что в пропагандистских российских ток-шоу все чаще раздаются призывы "прекратить Украинские провокации", и заканчивают предложениями наподобие "давайте отправим танки и установим наш флаг в Киеве, чтобы избавиться от этого фашистского государства".

Какими могут быть причины эскалации

По словам Дмитрия Кулебы, соответствующие действия России – это сигнал для Украины, попытки запугать государство и сделать его более сговорчивым на переговорах.

Россияне используют эту эскалацию как способ укрепить свои позиции в нормандском формате. Кроме того, это сигнал странам Запада,

– считает глава МИД Украины.

В общем поведение России является так называемым ответом, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального, добавил Кулеба.

"Меседж Кремля: что бы вы ни делали, мы делаем и будем делать все, что захотим. Поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле гораздо шире, чем вопрос Украины", – сказал министр иностранных дел.

Что происходит с нормандским форматом? 30 марта переговоры Германии, России и Франции состоялись без участия Украины. Меркель и Макрон отметили, именно Кремль должен взять на себя обязательства по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе. 5 апреля в Офисе Президента Украины подтвердили, что в ближайшее время лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры без президента России.

Какова позиция Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет эскалации и преданная политико-дипломатическому завершению войны. Он пояснил, что украинская сторона открывает огонь только в случае угрозы жизни наших военных.

"Украина не осуществляет подготовки к наступлению, только плановые ротации подразделений. В то же время, когда нашим военным угрожают или убивают их, мы имеем право на оборону", – подчеркнул глава МИД Украины.

Справка. Россия стягивает к границе с Украиной военную технику. Украинская разведка предупредила, что оккупанты готовятся к эскалации конфликта на Донбассе. В то же время за сутки 6 апреля боевики 14 раз обстреливали позиции ООС, двое наших военных погибли.



Российская техника возле границы / Инфографика 24 канала