Способ укрепить позиции, – Кулеба назвал вероятные причины эскалации России
Россия отказалась подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, что может быть так называемым сигналом для Украины. В то же время Кремль может пытаться таким образом повлиять на позиции в нормандском формате.
Источник:24 канал
Кроме того, российская пропагандистская машина снова заработала на полную. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Liberation.
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"Большинство наших военных, погибших на поле боя, были убиты снайперами. Это не может быть случайностью, ведь выстрел снайпера – это преднамеренное действие, призванное спровоцировать ответный огонь", – сказал глава МИД.
Он отметил, что в пропагандистских российских ток-шоу все чаще раздаются призывы "прекратить Украинские провокации", и заканчивают предложениями наподобие "давайте отправим танки и установим наш флаг в Киеве, чтобы избавиться от этого фашистского государства".
Какими могут быть причины эскалации
По словам Дмитрия Кулебы, соответствующие действия России – это сигнал для Украины, попытки запугать государство и сделать его более сговорчивым на переговорах.
Россияне используют эту эскалацию как способ укрепить свои позиции в нормандском формате. Кроме того, это сигнал странам Запада,
– считает глава МИД Украины.
В общем поведение России является так называемым ответом, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального, добавил Кулеба.
"Меседж Кремля: что бы вы ни делали, мы делаем и будем делать все, что захотим. Поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле гораздо шире, чем вопрос Украины", – сказал министр иностранных дел.
Что происходит с нормандским форматом?
30 марта переговоры Германии, России и Франции состоялись без участия Украины.
Меркель и Макрон отметили, именно Кремль должен взять на себя обязательства по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.
5 апреля в Офисе Президента Украины подтвердили, что в ближайшее время лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры без президента России.
Какова позиция Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет эскалации и преданная политико-дипломатическому завершению войны. Он пояснил, что украинская сторона открывает огонь только в случае угрозы жизни наших военных.
"Украина не осуществляет подготовки к наступлению, только плановые ротации подразделений. В то же время, когда нашим военным угрожают или убивают их, мы имеем право на оборону", – подчеркнул глава МИД Украины.
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