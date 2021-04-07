Спосіб зміцнити позиції, – Кулеба назвав ймовірні причини ескалації Росії
Росія відмовилися підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, що може бути так званим сигналом для України. Водночас Кремль може намагатися у такий спосіб повпливати на позиції у нормандському форматі.
Джерело:24 канал
Крім того, російська пропагандистська машина знову запрацювала на повну. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю французькому виданню Liberation.
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"Більшість наших військових, які загинули на полі бою, були вбиті снайперами. Це не може бути випадковістю, адже постріл снайпера – це навмисна дія, покликана спровокувати вогонь у відповідь", – сказав очільник МЗС.
Він зауважив, що у пропагандистських російських ток-шоу все частіше лунають заклики "припинити українські провокації", і закінчують пропозиціями на кшталт "давайте відправимо танки та встановимо наш прапор у Києві, аби позбутися цієї фашистської держави".
Якими можуть бути причини ескалації
За словами Дмитра Кулеби, відповідні дії Росії – це сигнал для України, намагання залякати державу та зробити більш зговірливою на переговорах.
Росіяни використовують цю ескалацію як спосіб зміцнити свої позиції у нормандському форматі. Крім того, це сигнал країнам Заходу,
– вважає очільник МЗС України.
Загалом поведінка Росії є так званою відповіддю, зокрема і на санкції проти Москви через справу Олексія Навального, додав Кулеба.
"Меседж Кремля: що би ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо. Тому все, що нині відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України", – сказав міністр закордонних справ.
Що відбувається з нормандським форматом?30 березня переговори Німеччини, Росії й Франції відбулись без участі України.
Меркель та Макрон наголосили, саме Кремль має взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.
5 квітня в Офісі Президента України підтвердили, найближчим часом лідери країн "нормандської четвірки" проведуть перемовини без президента Росії.
Якою є позиція України
Дмитро Кулеба заявив, що Україна не прагне ескалації і віддана політико-дипломатичному завершенню війни. Він пояснив, що українська сторона відкриває вогонь лише у разі загрози життю наших військових.
"Україна не здійснює підготовки до наступу, лише планові ротації підрозділів. Водночас, коли нашим військовим загрожують або вбивають їх, ми маємо право на оборону", – наголосив очільник МЗС України.
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