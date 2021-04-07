На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, глава Росії Володимир Путін недооцінив президента Володимира Зеленського. Все тому, що очільник України не готовий поступатися національними інтересами.

Зеленський під час зустрічі "нормандської четвірки" показав, що схвально ставиться до діалогу з Путіним, але це не означає, що він готовий поступатись вирішальними для України питаннями. Про це Кулеба заявив в інтерв'ю французькому виданню Liberation.

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Що каже очільник МЗС

За словами Кулеби, коли росіяни це зрозуміли, то змінили свою поведінку.

Однією з причин нинішньої зміни поведінки Владіміра Путіна є те, що він недооцінив Президента Володимира Зеленського,

– зауважив міністр.

Дипломат додав, що українська влада й зараз готова говорити з Росією, але мета лише одна: виведення російських військ, відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Кулеба наголосив, що інших тем розмови бути не може.

Загострення біля кордону: коротко

Останнім часом дії Росії стали більш агресивними. Наприклад, агресор стягує до кордону з Україною військову техніку. У Кремлі запевняють, що це для навчань.

Проте українська розвідка попередила, що окупанти готуються до ескалації конфлікту на Донбасі та хочуть просунутись вглиб України.

Крім того, проросійські бойовики в ОРДЛО вже активізувались. Наприклад, за добу 6 квітня вони 14 разів обстрілювали позиції ООС, двоє наших військових загинули.



Російська техніка біля кордону / Інфографіка 24 каналу