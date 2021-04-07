По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, глава России Владимир Путин недооценил президента Владимира Зеленского. Все потому, что глава Украины не готов поступаться национальными интересами.

Зеленский во время встречи "нормандской четверки" показал, что одобрительно относится к диалогу с Путиным, но это не значит, что он готов поступаться решающими для Украины вопросами. Об этом Кулеба заявил в интервью французскому изданию Liberation.

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Что говорит глава МИД

По словам Кулебы, когда россияне это поняли, то изменили свое поведение.

Одной из причин нынешнего изменения поведения Владимира Путина является то, что он недооценил Президента Владимира Зеленского,

– заметил министр.

Дипломат добавил, что украинская власть и сейчас готова говорить с Россией, но цель только одна: вывод российских войск, восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Кулеба отметил, что других тем разговора быть не может.

Обострение у границы: коротко

В последнее время действия России стали более агрессивными. Например, агрессор стягивает к границе с Украиной военную технику. В Кремле уверяют, что это для учений.

Однако украинская разведка предупредила, что оккупанты готовятся к эскалации конфликта на Донбассе и хотят продвинуться вглубь Украины.

Кроме того, пророссийские боевики в ОРДЛО уже активизировались. Например, за сутки 6 апреля они 14 раз обстреливали позиции ООС, двое наших военных погибли.



Российская техника у границы / Инфографика 24 канала