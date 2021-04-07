Наиболее масштабная эскалация, – Кулеба о наращивании войск России сразу на трех направлениях
Украина должна сохранять бдительность на всех направлениях, ведь Россия начала "наиболее масштабную и системную эскалацию" сразу на трех направлениях. По состоянию на сейчас угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию более опасной.
Источник:24 канал
Такое мнение озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Liberation. Он отметил, что такой напряженной ситуации не было с момента ноября 2018 года. Именно тогда Россия напала на наши военные корабли в Керченском проливе.
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Кулеба подчеркнул, что Украина должна быть бдительной и говорится здесь не только о Донбассе.
Мы наблюдаем масштабное наращивание войск России на трех направлениях: вблизи северо-восточной границы Украины, на востоке нашей страны, где сейчас идет война, а также во временно оккупированном Крыму,
– отметил глава МИД Украины.
Он добавил, что ситуация на Донбассе начала ухудшаться уже с конца декабря 2020 года. Украинский министр подчеркнул, что Украина не хочет войны и не стремится к эскалации,
Тогда на Донбассе росло число нарушений режима прекращения огня. По словам Кулебы, вместе с тем российская пропагандистская машина снова заработала на полную.
Последние громкие фейки пропагандистов:
- Медиа России активно распространяют фейки о якобы ужасном состоянии украинской реки Днепр. Оккупанты утверждают, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь.
- Оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в гибели 5-летнего ребенка. Произошло это якобы потому, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома.
- Российские СМИ заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы. На самом деле оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.
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