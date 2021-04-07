Украина должна сохранять бдительность на всех направлениях, ведь Россия начала "наиболее масштабную и системную эскалацию" сразу на трех направлениях. По состоянию на сейчас угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию более опасной.

Такое мнение озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Liberation. Он отметил, что такой напряженной ситуации не было с момента ноября 2018 года. Именно тогда Россия напала на наши военные корабли в Керченском проливе.

Важно ОБСЕ на Донбассе насчитала более 1,5 тысячи нарушений "тишины" за 3 дня

Кулеба подчеркнул, что Украина должна быть бдительной и говорится здесь не только о Донбассе.

Мы наблюдаем масштабное наращивание войск России на трех направлениях: вблизи северо-восточной границы Украины, на востоке нашей страны, где сейчас идет война, а также во временно оккупированном Крыму,

– отметил глава МИД Украины.

Он добавил, что ситуация на Донбассе начала ухудшаться уже с конца декабря 2020 года. Украинский министр подчеркнул, что Украина не хочет войны и не стремится к эскалации,

Тогда на Донбассе росло число нарушений режима прекращения огня. По словам Кулебы, вместе с тем российская пропагандистская машина снова заработала на полную.

Последние громкие фейки пропагандистов:

Медиа России активно распространяют фейки о якобы ужасном состоянии украинской реки Днепр. Оккупанты утверждают, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь.

Днепр. Оккупанты утверждают, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь. Оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в гибели 5-летнего ребенка. Произошло это якобы потому, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома.

Произошло это якобы потому, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома. Российские СМИ заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы. На самом деле оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.

Обратите внимание! В Украине заработал Центр противодействия дезинформации. Как ранее сказал президент Владимир Зеленский, центр станет "информационным щитом Украины". США приветствовали создание центра и отметили, что стремятся сотрудничать с Украиной в борьбе с вредным воздействием со стороны России, которая несет угрозу обеим странам.