Соединенные Штаты Америки приветствовали создание Центра противодействия дезинформации в Украине. В посольстве США в Киеве заявили, что Штаты стремятся усилить сотрудничество в контексте борьбы с внешними угрозами.

Дипломаты подчеркнули, что США по-прежнему стремятся сотрудничать с Украиной в борьбе с вредным влиянием со стороны России, которая несет угрозу обеим странам.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации

В Украине Центр противодействия дезинформации заработал еще в конце марта. Как ранее сказал президент Владимир Зеленский, центр станет "информационным щитом Украины".

Зеленский добавил, что Центр противодействия дезинформации сделает все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как снаружи, так и внутри страны.

6 апреля руководитель Офиса Президента Андрей Ермак представил руководительницу центра Полину Лысенко. Он отметил, что центр будет объединять все государственные учреждения, касающиеся процесса борьбы с дезинформацией.

Поэтому очень быстро эта структура "лечения" информационного пространства займет свое важное место в украинском обществе и на международном уровне и станет эффективным оружием, которое будет защищать независимость и безопасность нашей страны,

– убежден Ермак.

По мнению Полины Лысенко, государство, которое подверглось вооруженной агрессии, что сопровождается постоянными информационными атаками, должно быть готово защищать свой суверенитет в информационной сфере.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в последнее время Россия активно использует мощную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Украину. Кулеба подчеркнул, что Украина стремится исключительно к мирному урегулированию.