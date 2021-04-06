Сполучені Штати Америки привітали створення Центру протидії дезінформації в Україні. У посольстві США в Києві наголосили, що Штати прагнуть посилити співпрацю у контексті боротьби із зовнішніми загрозами.

Дипломати підкреслили, що США як і раніше прагнуть співпрацювати з Україною в боротьбі зі шкідливим впливом з боку Росії, яка несе загрозу обом країнам.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації

В Україні Центр протидії дезінформації запрацював ще наприкінці березня. Як раніше сказав президент Володимир Зеленський, центр стане "інформаційним щитом України".

Зеленський додав, що Центр протидії дезінформації зробить усе, щоб "чорна п'ятниця" настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як зовні, так і всередині країни.

6 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак представив керівницю центру Поліну Лисенко. Він зазначив, що центр об'єднуватиме всі державні установи, дотичні до процесу боротьби з дезінформацією.

Тому дуже швидко ця структура "лікування" інформаційного простору посяде своє важливе місце в українському суспільстві та на міжнародному рівні й стане ефективною зброєю, яка буде захищати незалежність і безпеку нашої країни,

– переконаний Єрмак.

На думку Поліни Лисенко, держава, яка зазнала збройної агресії, що супроводжується постійними інформаційними атаками, повинна бути готовою захищати свій суверенітет в інформаційній сфері.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Кулеба підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.