Дмитро Кулеба розповів про новий елемент ескалації, який Росія почала активно використовувати. Це – заяви російських посадовців, в яких ледь не щодня Україні відкрито погрожують війною.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів своєму французькому колезі Жану-Іву Ле Дріану під час телефонної розмови.

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Про що говорили глави закордонних відомств України та Франції

Кулеба детально поінформував главу МЗС Франції про останні дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Міністр звернув увагу на загрозливе стягування російських військ до кордону з Україною, а також посилення російської пропаганди, яка погрожує Україні війною. Водночас він запевнив, що українська сторона хоче миру.

Жан-Ів Ле Дріан додав, що дії Кремля непокоять і Францію. Він запевнив у незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Кулеба зазначив, що Франція здатна пожвавити зусилля нормандського формату.

Новий загрозливий елемент зі сторони Росії

Глава МЗС України також звернув увагу, що поточна ескалація зі сторони Москви містить загрозливий елемент, якого раніше не спостерігали.

Йдеться про численні заяви офіційних російських посадовців, які ледь не щодня відкрито погрожують Україні війною і публічно розмірковують про знищення нашої держави. Ми розглядаємо їх як зізнання в агресивних намірах,

– наголосив Кулеба.

Український міністр додав, що в ситуації, яка склалася, важливі чіткі та сильні публічні сигнали міжнародної спільноти на підтримку України.

Зверніть увагу! Раніше Кулеба вже обговорив ситуацію на Донбасі зі своїм грузинським колегою Давідом Залкаліані, польським – Збігнєвом Рау, а також грецьким – Нікосом Дендіасом та данським – Йеппе Кофодом. Усі обіцяють Україні підтримку.

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Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу