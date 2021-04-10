Алексей Резников назвал причины взимания российских войск к границе с Украиной. По его словам, у Кремля их есть только 2.

Россия хочет показать, какая она сильная, чтобы ее воспринимали на международных переговорах касательно Донбасса. Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий заявил в интервью.

Важно Резников призвал украинцев не бояться "наступления" России и верить в армию

Причины обострения на Донбассе

Россия постоянно заявляет якобы ее войск нет на Донбассе. Этим она лишила себя права на серьезное восприятие в нормандском формате.

Сигнал со стороны официальной России: "Пригласите нас к разговору. Мы такие мощные, сильные, с нами нужно считаться и разговаривать из-за тех рисков, которые мы вам демонстрируем". Думаю, что такая их главная цель,

– сказал Резников.

Вторая причина является внутренней, ведь осенью должны состояться выборы в российскую Госдуму.

"У них есть свои внутренние сложности экономического характера, прежде всего – это подорожание потребительской корзины на 30%", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что это не может не возмущать население, а еще события в Хабаровске, арест оппозиционера Алексея Навального.

"Это все внутренние сложности, поэтому надо сделать простой технологический шаг – отвлечь внимание внутреннего потребителя на внешние угрозы и риски", – отметил Резников.

Главное об эскалации на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границе под видом боевых учений. В то же время разведка установила, что Москва может попытаться продвинуться вглубь нашего государства.

Кроме того, в сети активно распространялись видео, на которых видно колонны российской техники во временно оккупированном Крыму. Западные СМИ заметили полевой лагерь российских военных возле границы с Украиной.

США заверили, что в случае эскалации они поддержат Украину, кроме того, Вашингтон привел в максимальную боевую готовность свои войска в Европе.



Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала