Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому наступлению. Он подчеркнул, что эскалация может начаться в любой день.

Эскалация России вполне реальна. По словам президента, такая возможность существует еще с 2014 года и украинская власть о ней знает.

Они готовы, но и мы готовы. Ведь мы находимся на своей земле и на своей территории,

– заявил глава государства.

Зеленский сказал об этом журналистам американского издания, когда был на передовой. Он объяснил, что не мог приехать прямо на военную базу. Ведь украинские защитники на передовых позициях подумали бы, что о них забыли.

"Они должны знать, что имеют политическую поддержку", – подчеркнул политик.

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