Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что весь мир сейчас говорит о скоплении российских войск у границы с Украиной. В этом контексте опасно недооценивать Россию.

В то же время нужно трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике. Ведь, как объяснила Мендель, это – такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы.

Важно Мы готовы к наступлению России, – Зеленский

Она акцентировала, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса. Заметим, что именно в этом бойцов ВСУ обвиняет Россия и ее наемники на оккупированных территориях.

Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: Может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году,

– сказала пресс-секретарь президента.

О срыве перемирия и потерях на Донбассе

Мендель напомнила, что в июле 2020 года достигли новых договоренностей о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Однако этой зимой возобновились активные обстрелы.

"За пол года, которые соблюдали режим тишины, было всего 5 погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более 3 месяцев погибли 26 украинских военных", – добавила она.

Актуально Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году

Юлия Мендель подчеркнула, что устойчивое убеждение команды президента – "к миру должны вести только переговоры".

Обострение на Донбассе: главное