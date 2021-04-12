На восточной границе Украины сконцентрировалось 40 тысяч российских военных, – Мендель
Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что весь мир сейчас говорит о скоплении российских войск у границы с Украиной. В этом контексте опасно недооценивать Россию.
Источник:"Дом"
В то же время нужно трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике. Ведь, как объяснила Мендель, это – такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы.
Важно Мы готовы к наступлению России, – Зеленский
Она акцентировала, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса. Заметим, что именно в этом бойцов ВСУ обвиняет Россия и ее наемники на оккупированных территориях.
Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: Может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году,
– сказала пресс-секретарь президента.
О срыве перемирия и потерях на Донбассе
Мендель напомнила, что в июле 2020 года достигли новых договоренностей о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Однако этой зимой возобновились активные обстрелы.
"За пол года, которые соблюдали режим тишины, было всего 5 погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более 3 месяцев погибли 26 украинских военных", – добавила она.
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Юлия Мендель подчеркнула, что устойчивое убеждение команды президента – "к миру должны вести только переговоры".
Обострение на Донбассе: главное
- Даже после объявления режима тишины на Донбассе пророссийские боевики продолжали обстреливать позиции наших защитников. Обычно выстрелы оккупантов были неприцельные.
- Однако с начала 2021 года враг начал бить точнее. Тогда штаб ООС несколько раз в неделю начал сообщать о погибших.
- Интересно, что время эскалации конфликта на Донбассе пришлось на вступление в должность нового главы США Джо Байдена. Поговаривают, что таким образом Путин "испытывает" своего американского коллегу.
- И уже 26 марта в результате циничного обстрела боевиков, длившегося несколько часов, оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Еще 2 украинских бойца получили ранения. Трагедия произошла в районе Шумов.
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