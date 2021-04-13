Россия отправила из Каспийского в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии (КФЛ). Там суда, мол, будут проходить учения.

Российские корабли направляются в Черное море

Сейчас отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

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В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФЛ, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения, осуществляют межфлотский переход из Каспийского в Черное море,

– говорится в сообщении.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.

Россия перебрасывает свою технику к границе с Украиной

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все они граничат с Украиной.

Западные журналисты установили, что Москва развернула полевой военный лагерь у границы с Украиной. Он расположен в Воронежской области.

Кроме того, колонны военной техники зафиксировали и на Крымском мосту.

В Ростовской области и Краснодарском крае в небе заметили российские военные вертолеты и самолеты.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, на восточной границе Украины сконцентрировалось 40 тысяч российских военных.

Расположение российских войск у границы с Украиной / инфографика 24 канала

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