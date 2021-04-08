Более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии Россия перебрасывает в Черное море. Государство-агрессор объясняет это "зачетными учениями".

Постоянный пункт базирования флотилии в городе Махачкала на берегу Каспийского моря. В России утверждают, что это плановые учения, заранее подготовленные.

Тем временем Западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной: фото

Каспийские судна отправятся в Черное море

Согласно плану, экипажи катеров Каспийского флота будут работать вместе с силами Черноморского флота. Они проведут совместные зачетные морские учения.

Контрольная проверка войск, говорят в России, направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа.

Куда Россия перебрасывает свои войска

По данным украинской разведки, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team установила, что Россия развернула полевой военный лагерь близ границы с Украиной. Он расположен в Воронежской области.

Колонны российской военной техники зафиксировали и на Крымском мосту.

В Ростовской области и Краснодарском крае в небе заметили российские военные вертолеты и самолеты.



Куда Россия перебрасывает войска / Инфографика 24 канала