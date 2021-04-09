США направлять 2 кораблі у Чорне море через війська Росії біля України
У Чорне море зайдуть 2 американські військові кораблі. Так у США відповіли на скупчення російських військ біля кордонів України. За попередньою інформацією, судна пройдуть через протоку Босфор вже у середині березня.
Джерело:NTV
Раніше CNN повідомляло про такі наміри США, однак без конкретних термінів чи кількості кораблів. Натомість 9 квітня турецькі ЗМІ розкрили більше подробиць.
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Зокрема – там зауважили, що Сполучені Штати Америки вже повідомили Туреччину про проходження 2 військових кораблів через Босфор до Чорного моря.
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