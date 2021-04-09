В Черное море зайдут 2 американских военных корабля. Так в США ответили на скопление российских войск у границ Украины. По предварительной информации, суда пройдут через пролив Босфор уже в середине марта.

Ранее CNN сообщало о таких намерениях США, однако без конкретных сроков или количества кораблей. Зато 9 апреля турецкие СМИ раскрыли больше подробностей.

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В частности – там отметили, что Соединенные Штаты Америки уже уведомили Турцию о прохождении 2 военных кораблей через Босфор к Черному морю.

Справка. Вашингтон был обязан сделать это в соответствии с Конвенцией Монтре, подписанной в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море.