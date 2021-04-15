В Азовском море 5 катеров Федеральной службы безопасности России устроили провокации в ночь на 15 апреля. Они выполняли маневры в отношении 3 украинских малых бронированных артиллерийских катеров.

Руководитель Института стратегических Черноморских исследований Андрей Клименко отметил, что информацию получил из источников мониторинговой группы BlaskSeaNews из Азовского моря. Там отметили, что ситуация произошла в 25 милях от пролива.

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Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров России совершали согласованные провокационные маневры в отношении наших 3 МБАКов,

– написал Клименко.

По его словам, команду подавал корабль береговой охраны России N 734. Утром все украинские моряки вернулись.

"Ночью в ответ на угрозы корабля России нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применения оружия. Поболтали", – добавил Клименко.

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