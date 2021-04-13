"Ради их же блага": Россия посоветовала США держаться подальше от оккупированного Крыма
В России заявили, что военные корабли США в Черном море – это якобы провокация. Штаты якобы пытаются играть российской стороне на нервах, однако у них ничего не получится.
Источник:ТАСС
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что военным кораблям США у берегов России нечего делать.
Актуально Российские военные в Крыму находятся в усиленной готовности, – Ташева
Мы предупреждаем США, что им лучше держаться как можно дальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет,
– заявил чиновник страны-оккупанта.
По словам Рябкова, Штаты якобы считают себя королями морей. В этом они пытаются подражать Великобритании из другой эпохи.
Рябков отметил, что такие действия могут привести к "определенным инцидентам".
Что говорят в США о поведении России
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон совместно с Лондоном будет противостоять российской агрессии в отношении Украины.
- В Белом доме сообщили: вблизи границ с Украиной Россия нарастила рекордное с 2014 года количество войск.
- Чтобы поддержать Украину, Штаты могут направить военные корабли в Черное море уже в течение ближайших нескольких недель.
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