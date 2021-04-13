В России заявили, что военные корабли США в Черном море – это якобы провокация. Штаты якобы пытаются играть российской стороне на нервах, однако у них ничего не получится.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что военным кораблям США у берегов России нечего делать.

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Мы предупреждаем США, что им лучше держаться как можно дальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет,

– заявил чиновник страны-оккупанта.

По словам Рябкова, Штаты якобы считают себя королями морей. В этом они пытаются подражать Великобритании из другой эпохи.

Рябков отметил, что такие действия могут привести к "определенным инцидентам".

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