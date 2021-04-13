В Крыму зафиксировали увеличение количества российских военных. Вероятно, Кремль пытается с психологической стороны повлиять на Украину.

Жители Крымского полуострова сообщают об активности военных России. Об этом рассказала заместитель представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

К теме "Понаехали тут": в Симферополе россиянин набросился на крымчанку – видео

"Насколько нам известно, на территории полуострова стало гораздо больше военного контингента России, страны-агрессора. Военных свозят отовсюду, они находятся в так называемой усиленной готовности", – рассказала Ташева.

Она отметила, что жители Крыма переживают из-за соответствующей ситуации, ведь начиная с 2014 года таких угроз и опасности для гражданского населения со стороны военных уже давно не было.

Чрезмерная военная активность в Крыму

Заместитель представителя президента Украины в Крыму сказала, что с 2014 года на территории России зафиксировали увеличение количества военного контингента и появление новых военных баз.

"Они выходят за пределы своих воинских частей. Предоставляли информацию об определенных патрулированиях военной техники и ее переброске из одного региона в другой", – сказала Тамила Ташева.

По ее словам, об увеличении количества военных в Крыму из-за учений говорить не стоит, ведь большинство понимает, что это так называемая общая система России, чтобы нагнетать ситуацию.

Они бряцают оружием для того, чтобы эмоционально или психологически повлиять на Украину. Мы надеемся, что никаких действий не будет, в том числе и из-за давления со стороны международных партнеров,

– сказала Ташева.

В то же время она обратила внимание на то, что большинство жителей полуострова, крымских татар в частности, враждебно относятся к лицам, приехавшим из России.

Тамила Ташева о военных России в Крыму: смотрите видео

Российские военные на границах и в Крыму: последние новости

Разведка сообщила, что Россия стянула к границе Украины и оккупированного Крыма уже 16 батальонно-тактических групп.

В то же время в Минобороны добавили, что россияне будут перебрасывать и накапливать свои войска у границ до конца апреля.

13 апреля появилась информация, что Россия отправила к Черному морю 15 кораблей Каспийской флотилии.

Россия стягивает войска к украинским границам: смотрите видео 24 канала