Хамовитий россиянин набросился с ругательствами на местную жительницу в оккупированном Крыму. Так он отреагировал на ее замечание и фразу про "понаехали".

Кадры инцидента, который произошел в общественном транспорте Симферополя, опубликовал на ютубе пользователь "Алексей Владимирович". Когда именно все это происходило – автор видео не уточнил.

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Подробности о конфликте

В то же время данные на электронном табло в автобусе, которые видны на видео, могут свидетельствовать о том, что ссора между пассажирами вспыхнула еще зимой, 2 января.

Все началось с того, что крымчанка обратила внимание на агрессивное поведение другого пассажира. Она сделала ему замечание, бросив в его сторону фразу "Понаехали тут".

На эти слова ее собеседник отреагировал крайне неуравновешенно. Он подбежал к женщине и начал кричать ей: "Я из Сибири. Ты в Украине жила, а я в Россию приехал".

Россиянин набросился с ругательствами на крымчанку: смотрите видео

Другие люди в автобусе пытались успокоить агрессивного пассажира, который беспрестанно повторял, что приехал в Россию. Вероятно, среди них были его земляки.

Обратите внимание! У Зеленского заявили, что после деоккупации Крыму Украина не будет депортировать оттуда россиян. Так как это было бы нарушением прав человека.

Нападение на крымскую татарку

Ранее в Бахчисарае старшеклассники напали на девушку крымскотатарской национальности. Они издевались над ней, били по лицу и голове. Все это подростки снимали на видео.

В комментариях под видео пользователи сети возмущались жестокостью со стороны"Как взрослые за 8 лет превратили украинских детей в рашобыдло!", – говорится в одном из сообщений.