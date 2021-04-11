Алексей Резников не предполагает, что может стать последним министром реинтеграции. Ведь для этого процесса требуется достаточно много времени.

В то же время он предположил, что в его присутствии может произойти деоккупация. Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий заявил в интервью.

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Реинтеграция Крыму – 25 лет

По словам Резникова, его позицию часто критикуют. Несмотря на это, она остается неизменной.

Полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, продлится по меньшей мере одно поколение, то есть примерно 25 лет,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что сначала должна быть деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного порядка. Уже потом – кропотливый процесс полноценной реинтеграции.

В 2014 году, как отметил Резников никто не думал, что война на Донбассе продлится до 2021 года.

Резников: Результатом Крымской платформы будет деоккупация

"Результатом (Крымской платформы – 24 канал) будет полная деоккупация Крыму и украинские флаги в Ялте, Симферополе и Севастополе", – сказал вицепремьер-министр.

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Он добавил, что связанній с этим результат – сознательное принятие решения Правительства Украины о ликвидации министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.