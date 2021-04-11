В течение 7 лет со времени начала российской агрессии украинские переговорщики могли вести разговор лишь о Донетчине и Луганщине. По словам Алексея Резникова, не следует забывать, что наступление России началось именно с Крыма.

Об этом вице-премьер- министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий рассказал в интервью. На любые попытки поднять вопрос оккупированного полуострова россияне реагировали однозначно и категорически.

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Они (россияне – 24 канал) просто вставали и выходили из комнаты. Они были испуганы, у них инструкция даже такая была: ни одного разговора о Крыме,

– подчеркнул Резников.

Украина не смирилась с потерей Крыма

По словам чиновника, это была плата украинских переговорщиков за уменьшение эскалации на Донбассе. Вроде бы из-за этого мир начал думать, что Украина могла смириться с потерей Крыма.

Сегодня официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым является украинским, мы его никогда не забудим,

– добавил Резников.

Доказательством этого является создание "Крымской платформы". Эта площадка дает возможность присоединиться к обсуждению проблемы лидерам многих стран.

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Важно! Как отметил Резников, формат работы "Крымской платформы", ее компетенцию наработают участники. Россияне тогда поймут, что это партнерство, с которым нельзя не считаться.