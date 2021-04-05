Крымскую платформу поддержали уже больше 10 стран, – Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что инициативу Крымская платформа уже поддержали больше 10 стран мира. Пока еще решают организационные вопросы формата проведения саммита в условиях пандемии COVID-19.
Источник:"Дом"
По словам Мендель, Владимир Зеленский ведет переговоры с лидерами многих стран относительно Крымской платформы. Пресс-секретарь отметила, что представители некоторых из них уже согласились участвовать в таком формате переговоров.
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Как отметила Мендель, первый саммит Крымской платформы запланировали на 23 августа 2021 года. Однако пока еще решают организационные вопросы его проведения в условиях карантина.
Создание Крымской платформы уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие – их уже больше десятка,
– отметила пресс-секретарь главы государства.
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Крымская платформа: что известно
- В Украине создадут Организационный комитет по подготовке саммита Крымской платформы. Такое поручение дал Владимир Зеленский.
- Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года. Ранее его планировали провести в мае в Киеве.
- Стоит заметить, что Украина планирует пригласить к участию в саммите и Россию.
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