Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что инициативу Крымская платформа уже поддержали больше 10 стран мира. Пока еще решают организационные вопросы формата проведения саммита в условиях пандемии COVID-19.

По словам Мендель, Владимир Зеленский ведет переговоры с лидерами многих стран относительно Крымской платформы. Пресс-секретарь отметила, что представители некоторых из них уже согласились участвовать в таком формате переговоров.

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Как отметила Мендель, первый саммит Крымской платформы запланировали на 23 августа 2021 года. Однако пока еще решают организационные вопросы его проведения в условиях карантина.

Создание Крымской платформы уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие – их уже больше десятка,

– отметила пресс-секретарь главы государства.

Справка. Крымская платформа – это дипломатическая инициатива Украины, международная платформа для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. Ее концепцию представил в ООН Владимир Зеленский 23 сентября 2020 года.

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