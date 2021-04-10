Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что после деоккупации Крыма Украина не будет депортировать оттуда россиян. Такие действия были бы нарушением прав человека.

Что заявил Жовква

Заместитель Андрея Ермака объяснил, если Украина принудительно будет выселять русских с полуострова, то мир будет считать ее такой же, как и Россию. Этого, по словам Жовква, допустить нельзя.

Рекомендуем Воды в Крыму не хватает разве боевикам, но точно не жителям, – Бабин

Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что есть немало тех, кто готов вернуться в свои дома после освобождения полуострова. По словам политика, это не только крымские татары, ведь после российской оккупации в Украину бежали люди разных национальностей.

"По этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями. Я поднял этот вопрос во время встречи с профильным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович", – отметил Жовква.

Политик подчеркнул, что общественным организациям следует активнее работать. Ведь Миссия Красного Креста до сих пор не может зайти в Крым из-за российского недопуска.

Что известно о деоккупации Крыма