В Офісі Президента запевнили, що росіян з Криму не виселятимуть
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що після деокупації Криму Україна не депортуватиме звідти росіян. Такі дії були б порушенням прав людини.
Джерело:LB
Що заявив Жовква
Заступник Андрія Єрмака пояснив, якщо Україна примусово виселятиме росіян з півострова, то світ вважатиме її такою ж, як і Росію. Цього, за словами Жовкви, допустити не можна.
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Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може,
– наголосив політик.
Він додав, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх домівок після звільнення півострова. За словами політика, це не лише кримські татари, адже після російської окупації в Україну втікали люди різних національностей.
"З цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями. Я порушив це питання під час зустрічі з профільним комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович", – зауважив Жовква.
Політик наголосив, що громадським організаціям слід активніше працювати. Адже Місія Червоного Хреста досі не може зайти у Криму, через російський недопуск.
Що відомо про деокупацію Криму
- 24 березня президент Володимир Зеленський підписав Стратегію реінтеграції та деокупації Криму. Вона складається із низки внутрішніх та зовнішніх заходів.
- Документ розрахований на 5 років.
- 23 серпня 2021 року у Києві відбудеться перший саміт Кримської платформи. На ньому українські та міжнародні політики обговорять заходи для деокупації півострову. До речі, запрошення планують надіслати й Росії.
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