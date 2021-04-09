Жодної катастрофічної ситуації з водою на окупованому півострові немає. Насправді ж це просто бойовики спекулюють на мешканцях, адже саме їм її бракує.

Таку думку висловив експредставник президента в Криму Борис Бабін. Він запевнив, що для кримчан води вистачає за будь-яких посушливих умов.

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"Ніякої гуманітарної катастрофи в Криму немає і бути не може. Якщо цієї води не вистачає для російських військових – жодної діжки в умовах збройного конфлікту. Ба більше, вони хочуть як мінімум лякати нас війною", – сказав Бабін.

Він розкритикував заяви українських політиків, які припускають відновлення подачі води в Крим.

Хочеться порадити нашим посадовцям спочатку опанувати реальну ситуацію на півострові, можливість деструктивних дій Росії та отримати консультації у фахівців у сфері міжнародного права,

– наголосив експредставник президента в Криму.

Окупантам допомагають європейські фірми, – Бабін

За його словами, наразі окупанти роблять свердловини та викачують запаси питної води для військових. На жаль, їм у цьому допомагають європейські фірми.

"Там поставлені потужні промислові помпи Siemens і Grundfos. Таке обладнання не придбаєш на ринку. Це штучна величезна споруда. Наші партнери сприяють не тільки російській економіці в Криму. Вони сприяють злочину агресії проти України", – підсумував Бабін.

Довідка. Окупаційна влада заявила, що кримчани потерпають від нестачі води. Проблема розпочалась у 2014 році після окупації півострова Росією, адже саме Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді. Детальніше читайте тут.

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