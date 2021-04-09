Никакой катастрофической ситуации с водой на оккупированном полуострове нет. На самом же деле это просто боевики спекулируют на жильцах, так как именно им ее не хватает.

Такое мнение высказал экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин. Он заверил, что для крымчан воды хватает при любых засушливых условиях.

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"Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму нет и быть не может. Если этой воды не хватает для российских военных – ни одной бочки в условиях вооруженного конфликта. Более того, они хотят как минимум пугать нас войной", – сказал Бабин.

Он раскритиковал заявления украинских политиков, которые предполагают возобновление подачи воды в Крым.

Хочется посоветовать нашим чиновникам сначала ознакомиться с реальной ситуацией на полуострове, возможностью деструктивных действий России и получить консультации у специалистов в сфере международного права,

– подчеркнул экс-представитель президента в Крыму.

Оккупантам помогают европейские фирмы, – Бабин

По его словам, сейчас оккупанты делают скважины и выкачивают запасы питьевой воды для военных. К сожалению, им в этом помогают европейские фирмы.

"Там поставлены мощные промышленные помпы Siemens и Grundfos. Такое оборудование не приобретешь на рынке. Это искусственное огромное сооружение. Наши партнеры способствуют не только российской экономике в Крыму. Они способствуют совершению агрессии против Украины", - подытожил Бабин.

Справка. Оккупационные власти заявили, что крымчане страдают от нехватки воды. Проблема началась в 2014 году после оккупации полуострова Россией, так как именно Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде. Подробнее читайте здесь.

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