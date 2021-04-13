"Понаїхали тут": у Сімферополі росіянин накинувся на кримчанку – відео
Хамовитий росіянин накинувся з лайкою на місцеву мешканку в окупованому Криму. Так він відреагував на її зауваження та фразу про "понаїхали".
Джерело:24 канал
Кадри інциденту, який трапився у громадському транспорті Сімферополя, опублікував на ютубі користувач "Алексей Владимирович". Коли саме все це відбувалося – автор відео не уточнив.
До теми Повна реінтеграція Криму триватиме не менше ніж 25 років, – Резніков
Подробиці про конфлікт
Водночас дані на електронному таблі в автобусі, які видно на відео, можуть свідчити про те, що суперечка між пасажирами спалахнула ще взимку, 2 січня.
Все почалося з того, що кримчанка звернула увагу на агресивну поведінку іншого пасажира. Вона зробила йому зауваження, кинувши у його бік фразу "Понаїхали тут".
На ці слова її співрозмовник відреагував вкрай неврівноважено. Він підбіг до жінки та почав кричати їй: "Я з Сибіру. Ти в Україні жила, а я в Росію приїхав".
Росіянин накинувся з лайкою на кримчанку: дивіться відео
Інші люди в автобусі намагалися заспокоїти агресивного пасажира, який безперестанку повторював, що приїхав у Росію. Ймовірно, серед них були його земляки.
Напад на кримську татарку
Раніше у Бахчисараї старшокласники напали на дівчину кримськотатарської національності. Вони знущалися з неї, били по обличчю та голові. Все це підлітки знімали на відео.
У коментарях під відео користувачі мережі обурювалися жорстокістю з боку школярів. "Як дорослі за 8 років перетворили українських дітей в рашобидло!" – мовиться в одному з повідомлень.
Поділитися новиною