Хамовитий росіянин накинувся з лайкою на місцеву мешканку в окупованому Криму. Так він відреагував на її зауваження та фразу про "понаїхали".

Кадри інциденту, який трапився у громадському транспорті Сімферополя, опублікував на ютубі користувач "Алексей Владимирович". Коли саме все це відбувалося – автор відео не уточнив.

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Подробиці про конфлікт

Водночас дані на електронному таблі в автобусі, які видно на відео, можуть свідчити про те, що суперечка між пасажирами спалахнула ще взимку, 2 січня.

Все почалося з того, що кримчанка звернула увагу на агресивну поведінку іншого пасажира. Вона зробила йому зауваження, кинувши у його бік фразу "Понаїхали тут".

На ці слова її співрозмовник відреагував вкрай неврівноважено. Він підбіг до жінки та почав кричати їй: "Я з Сибіру. Ти в Україні жила, а я в Росію приїхав".

Росіянин накинувся з лайкою на кримчанку: дивіться відео

Інші люди в автобусі намагалися заспокоїти агресивного пасажира, який безперестанку повторював, що приїхав у Росію. Ймовірно, серед них були його земляки.

Зверніть увагу! У Зеленського заявили, що після деокупації Криму Україна не депортуватиме звідти росіян. Адже це було б порушенням прав людини.

Напад на кримську татарку

Раніше у Бахчисараї старшокласники напали на дівчину кримськотатарської національності. Вони знущалися з неї, били по обличчю та голові. Все це підлітки знімали на відео.

У коментарях під відео користувачі мережі обурювалися жорстокістю з боку школярів. "Як дорослі за 8 років перетворили українських дітей в рашобидло!" – мовиться в одному з повідомлень.