У Криму зафіксували збільшення кількості російських військових. Ймовірно, Кремль намагається з психологічного боку вплинути на Україну.

Мешканці кримського півострова повідомляють про активність військових Росії. Про це розповіла заступниця представника президента України в Криму Таміла Ташева.

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"Наскільки нам відомо, на території півострова стало набагато більше військового контингенту Росії, країни агресора. Військових звозять звідусіль, вони перебувають у так званій посиленій готовності", – розповіла Ташева.

Вона зазначила, що жителі Криму переживають через відповідну ситуацію, адже починаючи з 2014 року таких загроз і небезпеки для цивільного населення з боку військових вже давно не було.

Надмірна військова активність у Криму

Заступниця представника президента України в Криму сказала, що з 2014 року власне на території Росії зафіксували збільшення кількості військового контингенту та появу нових військових баз.

"Вони виходять за межі своїх військових частин. Надавали інформацію про певні патрулювання військової техніки та її перекид з одного регіону в інше", – сказала Таміла Ташева.

За її словами, про збільшення кількості військових в Криму через навчання говорити не варто, адже більшість розуміє – що це так звана загальна система Росії, щоб нагнітати ситуацію.

Вони брязкають зброєю для того, щоб емоційно чи психологічно вплинути на Україну. Ми сподіваємось, що ніяких дій не буде, зокрема й через тиск збоку міжнародних партнерів,

– сказала Ташева.

Водночас вона звернула увагу на те, що більшість жителів півострова, кримських татар зокрема, вороже ставляться до осіб, які приїхали з Росії.

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