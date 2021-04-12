Когда Россия завершит перебрасывать войска к границе Украины: данные разведки
Россия стянула к границе Украины и аннексированного Крыма уже 16 батальонно-тактических групп. Украинская разведка сообщает, что Кремль будет перебрасывать и накапливать свои войска у границ до конца апреля.
Источник:ВВС
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что Россия прекратит перебрасывать войска к нашим границам до конца месяца.
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Чего ждать от России
По данным разведки, Россия начала перемещать свои войска из отдаленных регионов "в смежные с Украиной районы" с 18 марта.
По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должна завершиться до конца апреля,
– говорится в ответе Главного управления разведки.
К тому же разведка сообщила, что к границам Украины и во временно оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и воздушно-десантных войск России.
По расчетам BBC, речь идет об 11 – 14 тысяч российских военных.
Основными местами сбора выбрали военные полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область), "Опук" и "Ангарский" (оба – временно оккупированный Крым),
– отмечает разведка.
В Министерстве обороны Украины добавляют, что Россия перебрасывает войска по железной дороге. При этом страна-оккупант пытается скрыть, какие именно подразделения перемещает. Поэтому она перебрасывает технику ночью, закрашивает тактические знаки и номера на бронетехнике.
Однако в разведке говорят, что уже установили все русские части и подразделения, прибывшие к границам Украины.
Что этому предшествовало
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины.
- 1 апреля украинская разведка сообщала, что Россия завершает подготовку провокаций. Их цель – расширить военное присутствие на Донбассе и продвинуться вглубь нашей страны.
- 2 апреля США заверили, что поддержат Украину.
- 8 апреля международная группа расследователей Conflict Intelligence Team обнаружила полевой военный лагерь России у украинской границы.
- 10 апреля в ОБСЕ сообщили, что Россия стягивает танки в Донецкую область.
- ЕС обратился к России и призвал воздержаться от шагов, которые приведут к эскалации конфликта.
Россия стягивает войска к границам с Украиной / инфографика 24 канала
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