Россия стянула к границе Украины и аннексированного Крыма уже 16 батальонно-тактических групп. Украинская разведка сообщает, что Кремль будет перебрасывать и накапливать свои войска у границ до конца апреля.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что Россия прекратит перебрасывать войска к нашим границам до конца месяца.

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Чего ждать от России

По данным разведки, Россия начала перемещать свои войска из отдаленных регионов "в смежные с Украиной районы" с 18 марта.

По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должна завершиться до конца апреля,

– говорится в ответе Главного управления разведки.

К тому же разведка сообщила, что к границам Украины и во временно оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и воздушно-десантных войск России.

По расчетам BBC, речь идет об 11 – 14 тысяч российских военных.

Основными местами сбора выбрали военные полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область), "Опук" и "Ангарский" (оба – временно оккупированный Крым),

– отмечает разведка.

В Министерстве обороны Украины добавляют, что Россия перебрасывает войска по железной дороге. При этом страна-оккупант пытается скрыть, какие именно подразделения перемещает. Поэтому она перебрасывает технику ночью, закрашивает тактические знаки и номера на бронетехнике.

Однако в разведке говорят, что уже установили все русские части и подразделения, прибывшие к границам Украины.

Обратите внимание! Пресс – секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире канала "Дом" говорила, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военных у восточных границ Украины и столько же – в Крыму.

Что этому предшествовало

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины.

1 апреля украинская разведка сообщала, что Россия завершает подготовку провокаций. Их цель – расширить военное присутствие на Донбассе и продвинуться вглубь нашей страны.

2 апреля США заверили, что поддержат Украину.

8 апреля международная группа расследователей Conflict Intelligence Team обнаружила полевой военный лагерь России у украинской границы.

10 апреля в ОБСЕ сообщили, что Россия стягивает танки в Донецкую область.

ЕС обратился к России и призвал воздержаться от шагов, которые приведут к эскалации конфликта.



Россия стягивает войска к границам с Украиной / инфографика 24 канала