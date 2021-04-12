Российская агрессия в последнее время активизировалась не только в военной сфере, но и информационном пространстве. И, как сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский, расслабляться не стоит.

Пионтковский отметил, что Украина должна помнить, с какой страной она воюет.

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Он напомнил, что именно российские власти подорвали сотни людей в домах в 1999 году. Говорится о терактах, которые стали поводом для начала Второй чеченской войны.

Поэтому, Пионтковский предположил, что историй с "распятыми мальчиками" будет еще много. По словам публициста, Путин понимает, что ни Украина, ни США не отступят, значит нужно идти на обострение.

Думаю, план Путина состоит в следующем: начинается крупное наступление российских войск, в первые несколько дней достигается какой-то успех, захватывают, например, Мариуполь. И в это время на сцену выходит основной союзник Путина – президент Франции Макрон. Его даже не надо вырубать,

– заявил Пионтковский.

Он добавил, что стандартная роль французских президентов – легитимизировать все российские агрессии.

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