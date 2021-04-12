"Распятых мальчиков" будет много, – эксперт рассказал, чего ждать от российской пропаганды
Российская агрессия в последнее время активизировалась не только в военной сфере, но и информационном пространстве. И, как сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский, расслабляться не стоит.
Источник:"Украинская правда"
Пионтковский отметил, что Украина должна помнить, с какой страной она воюет.
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Он напомнил, что именно российские власти подорвали сотни людей в домах в 1999 году. Говорится о терактах, которые стали поводом для начала Второй чеченской войны.
Поэтому, Пионтковский предположил, что историй с "распятыми мальчиками" будет еще много. По словам публициста, Путин понимает, что ни Украина, ни США не отступят, значит нужно идти на обострение.
Думаю, план Путина состоит в следующем: начинается крупное наступление российских войск, в первые несколько дней достигается какой-то успех, захватывают, например, Мариуполь. И в это время на сцену выходит основной союзник Путина – президент Франции Макрон. Его даже не надо вырубать,
– заявил Пионтковский.
Он добавил, что стандартная роль французских президентов – легитимизировать все российские агрессии.
Последние громкие фейки пропагандистов:
- Медиа России активно распространяют фейки о якобы ужасном состоянии украинской реки Днепр. Оккупанты утверждают, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь.
- Оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в гибели 5-летнего ребенка. Произошло это якобы потому, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома.
- Российские СМИ заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы. На самом деле оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.
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